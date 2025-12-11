Napoli irriconoscibile, Il Mattino: mai un pericolo per il Benfica! Conte, quanti interrogativi

La sconfitta del Napoli contro il Benfica non è una “buona sconfitta”: il 2-0 subito a Lisbona racconta di una squadra quasi mai pericolosa, incapace di impensierire il gruppo di Mourinho. Il Mattino analizza con severità la prova azzurra: perdere contro un maestro europeo può starci, ma farlo senza creare un solo vero problema all’avversario apre interrogativi pesanti sul Napoli versione Champions.

Al netto delle assenze e della grande prova contro la Juventus, in Europa si è vista una squadra confusa, fragile, lontana dalla versione dinamica mostrata in campionato. Mourinho ha impostato una gara perfetta, mentre Conte è apparso in difficoltà nelle scelte e nelle contromisure.