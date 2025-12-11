Conte, tutte insufficienze: "Chiude con 3 moduli. Mourinho prepara meglio la gara"
TuttoNapoli.net
Voti bassi in pagella per l'allenatore del Napoli, Antonio Conte, protagonista in negativo con le sue scelte nella notte di Lisbona.
Voto 5 per La Gazzetta dello Sport
"Lui aveva gli occhi giusti, ma non è riuscito a trasmettere quella fame ai suoi, impauriti dal Da Luz. Per i playoff non può più sbagliare".
Voto 5 per il Corriere dello Sport
"Cambia tre moduli ma non basta e rimedia il terzo ko su tre trasferte in Champions. Il Napoli viene sorpreso dai ritmi alti in avvio ed è poco preciso e lucido quando crea la superiorità. Per gli spareggi, ora, saranno decisive le ultime due".
Voto 5,5 per Tuttonapoli
"Mourinho prepara meglio la gara e chiude tutti i varchi".
Pubblicità
Rassegna Stampa
Copertina LiveConte in conferenza: "Non è un passo falso, dato tutto! Benfica sottovalutato? Non siamo ignoranti. Su Lobotka e Gutierrez..." di Antonio Noto
Le più lette
3 Benfica, Mourinho in conferenza: "McTominay triste, mi ha regalato la sua maglia. L'ho fatto esordire, era il minimo"
Prossima partita
14 dic 2025 15:00
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Udinese
|Napoli
In primo piano
Da 0 a 10: la scioccante confessione, la petizione per Udine, l’ineguagliabile record di Lucca e l’incubo dei mediani adattati
Antonio NotoConte a Sky: "Siamo arrivati un po’ cotti, loro hanno meritato. Mi auguro di recuperare Lobo e Gutierrez"
Redazione Tutto Napoli.netLiveConte in conferenza: "Servono energie dopo la Juve! I nuovi con poco spazio non si erano integrati. Assenze Mou? Oggettivo..."
Arturo MinerviniDa 0 a 10: la bomba di Spalletti, il potenziale craque da 100 mln, il gesto estremo di Conte e l'impietoso Neres col Telepass
Antonio NotoLiveConte in conferenza: "Grazie ai ragazzi! Rafforzati nelle difficoltà. Ora non abbiamo paura di nessuno!"
Pierpaolo MatroneADL: "Il Maradona va ripensato da zero! Napoli-Juve? Confido nel centrocampo". Poi un retroscena
Podcast TN
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com