Gazzetta esalta Mourinho: "Ha vinto 2 Champions e Conte mai oltre i quarti"

José Mourinho non finisce mai. In uno dei suoi momenti più grigi, con il Benfica tagliato fuori da quasi tutto, il “vecchio” José ha battuto l’arcirivale Antonio Conte nel loro primo confronto in Champions. Il successo non è stato estemporaneo né casuale, il Benfica ha dominato il Napoli dall’inizio alla fine. E la vittoria ha una logica storica. Mou di Champions ne ha vinte due, una con il Porto e una con l’Inter. Conte, in Champions, non è mai andato oltre i quarti di finale, nel lontanissimo 2013 con la Juve, eliminato dal Bayern, e chissà se riuscirà a trascinare il Napoli ai playoff nell’edizione corrente.