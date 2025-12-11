La Serie A ha un piano per aiutare la Nazionale: cambiano gli orari dei big match notturni?

Già la scorsa estate il presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli, aveva evidenziato la necessità di anticipare l’orario delle gare serali per coinvolgere maggiormente il pubblico più giovane, spesso attirato da social e piattaforme digitali: "Voglio riportare l’attenzione dei ragazzi sul calcio. Le partite non possono iniziare alle 20.45: sarebbe ideale cominciare alle 20". Un’intenzione che sembrava difficilmente realizzabile, dato che i diritti televisivi sono stati assegnati fino al 2029 e il bando prevede lo slot fisso delle 20.45 per la sfida in notturna. Anche la proposta della Lega a Dazn di testare un match alle 20 era rimasta in sospeso perché l’emittente temeva un calo di ascolti e il rischio di scontentare gli investitori pubblicitari, come suggerito da alcune analisi interne.

Ora però la questione torna d’attualità, spinta da una richiesta precisa del ct Gattuso, che vorrebbe anticipare l’ultima giornata di campionato prima dei playoff contro l’Irlanda del Nord del 26 marzo, così da avere gli Azzurri più riposati e compatti. Spostare l’intero 30° turno, però, è quasi impossibile a causa della sovrapposizione con Coppa Italia e impegni europei. Da qui l’idea dei vertici della Lega, ossia anticipare almeno un big match alle 20 in segno di supporto alla Nazionale, scrive il Corriere della Sera. Questo permetterebbe al ct di ottenere qualche ora utile in più con i propri giocatori; allo stesso tempo, darebbe a Dazn la possibilità di arricchire il post-partita con studio e approfondimenti. "Faremo tutto il possibile per aiutare gli Azzurri" ha garantito Simonelli. Un primo passo potrebbe essere proprio dare al selezionatore calciatori maggiormente riposati.