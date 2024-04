Calzona, nessuna rivoluzione: un solo cambio domenica, forse due

Poche novità domenica contro il Frosinone per Francesco Calzona. Ecco quanto scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola

Poche novità domenica contro il Frosinone per Francesco Calzona. Ecco quanto scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola: "Per quel che riguarda la formazione, in porta ci sarà Meret; la linea a quattro sarà composta da Di Lorenzo, Rrahmani, uno tra Jesus e Ostigard e Mario Rui; a centrocampo Anguissa, Lobotka e Zielinski; tridente Politano, Osimhen, Kvaratskhelia".