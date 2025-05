Il Mattino - Restyling Maradona, tra le priorità gli skybox: ecco l'idea di ADL

L'edizione odierna de Il Mattino svela dettagli sul restyling dello stadio Maradona, in collaborazione tra il Comune e Aurelio De Laurentiis. Prima dell'annuncio ufficiale del masterplan, il sindaco Manfredi ha confermato un incontro imminente con il presidente, previsto per la prossima settimana, a testimonianza di rapporti distesi tra le parti. Tuttavia, non è ancora garantito un accordo definitivo.

I prossimi dieci giorni saranno cruciali per valutare la possibilità di un'intesa che possa tradursi in un progetto concreto per il Napoli. Il masterplan prevede investimenti in infrastrutture commerciali sia all'interno che all'esterno dello stadio, con l'obiettivo di rendere l'impianto operativo sette giorni su sette. Ci si attende anche di richiedere finanziamenti agevolati attraverso il Credito Sportivo, approfittando degli sgravi fiscali offerti dalla Zes (Zona economica speciale) di Napoli, che presenta un regime di tassazione favorevole.

Tra le novità spiccano gli skybox, aree riservate e lussuose per gli spettatori, progettate per accogliere ospiti di prestigio. Questi spazi, parzialmente chiusi, offriranno servizi esclusivi come poltroncine e ristorazione dedicata, creando un'esperienza premium per i tifosi. De Laurentiis è interessato a posizionarli vicino al campo, simile a quanto avviene allo stadio Meazza di Milano, dove i costi per ogni posto variano tra i 500 e i 900 euro.