A Lecce non dimenticano di quando Conte ha allenato il club nemico

Lecce ama Conte? Non proprio, non tutti. Perché è vivo nei tifosi e nella città il ricordo della scelta dell'attuale allenatore del Napoli di allenare il Bari. Ne parla l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

"Conte a Lecce è tornato due volte da allenatore in A, vincendo 1-0 quando guidava la Juve e pareggiando 1-1 ai tempi dell’Inter. Ma la partita che ha cambiato un po’ il rapporto con i tifosi della sua città è quella del 17 maggio 2008: Antonio arrivò al Via del Mare da allenatore del Bari, che portò alla promozione in A. E vinse 2-1. Non fu la gara in sé a cambiare la storia, ma la delusione (o la rabbia, fate voi) di alcuni suoi concittadini fu proprio verso quella sua scelta di accettare l’avventura nel club “nemico”.