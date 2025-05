Maradona da record: 8° sold-out di fila e quasi un milione di tifosi a inizio stagione!

vedi letture

L’entusiasmo dei tifosi del Napoli tocca vette straordinarie in vista della partita contro il Genoa, in programma domenica 11 maggio alle 20.45. In sole due ore dall'apertura delle vendite, il Maradona ha registrato il sold-out, con oltre 80.000 persone in coda virtuale. Questo rappresenta l'ottavo sold-out consecutivo e il tredicesimo della stagione, evidenziando la crescente richiesta di biglietti, che spesso raddoppia rispetto all'offerta.

Il Napoli ha già accolto 863.969 spettatori in casa, con una media di 50.822. Il picco di affluenza si è avuto nella sfida contro l’Inter, con 53.851 tifosi. Tuttavia, la capacità attuale del Maradona non sembra sufficiente per contenere l'entusiasmo dei supporters, spingendo a considerare un ampliamento in vista degli Europei. A riportarlo è il Corriere del Mezzogiorno.