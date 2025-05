A giugno la cittadinanza a Mertens: ecco la possibile scelta per fine carriera

vedi letture

A giugno Dries Mertens riceverà la cittadinanza onoraria di Napoli, un riconoscimento del forte legame tra il folletto belga e la città. Nonostante la separazione dal club nell'estate del 2022, Mertens non ha mai abbandonato Napoli, dove continua a vivere di tanto in tanto, nella storica casa di Palazzo Donn'Anna, e dove potrebbe tornare dopo il ritiro. A scriverlo è Il Mattino.

Il suo affetto per la città è evidente anche nel nome del figlio, Ciro, scelto per celebrare la sua esperienza napoletana. Mertens ha spiegato che, sapendo della sua partenza, ha voluto dare al bambino un nome tipicamente napoletano per portare sempre con sé un pezzo di questa meravigliosa avventura. Anche sua moglie, inizialmente scettica, ha accettato l’idea, condividendo il desiderio di mantenere vivo il ricordo di Napoli.