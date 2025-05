Esodo azzurro a Lecce: il dato sui tifosi presenti al Via del Mare

vedi letture

Come scrive il Corriere dello Sport, il Napoli andrà a Lecce tra due giorni e il settore ospiti, circa mille posti, è andato subito sold out. I residenti fuori Campania che non sono riusciti ad acquistare il tagliando per lo spicchio dedicato al popolo azzurro hanno provato ad acquistare tagliandi per altri settori. Saranno in tanti a spingere per la squadra di Conte. Oltre cinquemila. Lo stadio Via del Mare sarà tutto esaurito. Ci sarà un’atmosfera calda col weekend o il ponte lungo. Molti si stanno organizzando per partire già oggi. Soggiorno primaverile in Salento. Quattrocento chilometri e quattro ore di auto tra relax e sogni.

