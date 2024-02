Calzona, poche chiacchiere e tanta tattica: il primo approccio con la squadra

Il nuovo tecnico degli azzurri è pronto all'esordio in un teatro da sogno, gli ottavi di finale di Champions League contro il Barcellona

L'era Francesco Calzona è ufficialmente iniziata in casa Napoli. Il nuovo tecnico degli azzurri è pronto all'esordio in un teatro da sogno, gli ottavi di finale di Champions League contro il Barcellona. "Calzona si presenta e mostra il suo solito volto da secchione della tattica. Da quando, domenica sera, ha iniziato a capire che il sogno stava per diventare realtà, ha preso tutto il materiale che poteva reperire e ha iniziato a prepararsi per la gara con il Barcellona. E già ha iniziato a mostrare la tattica, la strategia. Poche chiacchiere. Come è suo stile", scrive il Mattino, raccontando la giornata di ieri del nuovo tecnico, il primo giorno di scuola.

Le presentazioni di ADL e i piani di Calzona

La giornata del nuovo allenatore del Napoli è cominciata presto: briefing in hotel, poi spostamento per l'ora di pranzo verso Castel Volturno, dove verso le 12.30 è arrivato l'ok da parte della FIGC in tempi record. Calzona vive così il primo giorno di scuola, venendo poi introdotto da Aurelio De Laurentiis alla squadra. Il presidente parla con i calciatori e spiega le sue ragioni: "Ho dovuto cambiare, mi spiace. Mi aspetto molto da voi, a iniziare dal Barcellona", spiega il presidente. Poi la palla passa a Calzona e via ad una lezione di tattica. Non c'è tempo da perdere, questa sera c'è il Barcellona e per il Napoli c'è un bonus in caso di passaggio del turno. Ma il mantra del tecnico è uno solo: chiudere con dignità la stagione. Poi si vedrà.