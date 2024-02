Calzona subito promosso dai quotidiani: "Un solo allenamento e la squadra sta già molto meglio"

Quarantotto ore di fuoco, un esordio difficilissimo. Il battesimo di Francesco Calzona sulla panchina del Napoli è avvenuto ieri sera

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Quarantotto ore di fuoco, un esordio difficilissimo. Il battesimo di Francesco Calzona sulla panchina del Napoli è avvenuto ieri sera, nella gara d'andata degli ottavi di Champions League contro il Barcellona. È finita 1-1, un risultato che soddisfa tutti e tiene aperti i giochi in vista del ritorno, quando l'ex assistente di Sarri e Spalletti potrà dare la sua impronta alla squadra, ancora scossa dopo l'ennesimo ribaltone stagionale.

Scrive TMW: "Esattamente 48 ore fa ha firmato il contratto, un solo allenamento diretto e la squadra sta già molto meglio in campo ed è evidente a tutti, soprattutto al pubblico del Maradona che a fine partita applaude. Difensivamente i passi in avanti sono incredibili per il poco tempo a disposizione, in fase offensiva c'è ancora parecchio da lavorare". TuttoNapoli lo premia addirittura con un 7 in pagella.

Tuttomercatoweb.com 6,5

La Gazzetta dello Sport 6

Corriere dello Sport 6

Tuttosport 5,5

TuttoNapoli 7

Il Mattino 6