Capitano ed attore: per Di Lorenzo un'esperienza con Nino D'Angelo

Capitano ed anche attore: per Di Lorenzo un'esperienza con Nino D'Angelo. A scrivere dell'esordio, per una breve partecipazione, di Giovanni Di Lorenzo nel ruolo di attore è l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Non solo calcio, però: Disney+ ha annunciato che Di Lorenzo interpreterà un cameo in "Uonderbois".

La nuova serie originale italiana con la regia di Andrea De Sica e Giorgio Romano che debutterà oggi in esclusiva sulla piattaforma streaming. Il capitano ha recitato al fianco di Nino D’Angelo - partecipazione straordinaria, la sua - come fece nel 1999 un altro capitano azzurro in "Tifosi", prodotto proprio da Aurelio De Laurentiis: Diego Armando Maradona".