Carnevale alla Gazzetta: "ADL ha sbagliato un solo anno, Roma club senza strategia..."

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, il doppio ex di Roma-Napoli Andrea Carnevale ha parlato dei possibili protagonisti della gara e della gestione delle due società: "Per la Roma, mi viene naturale pensare a Paulo Dybala, un fuoriclasse che sprigiona calcio in ogni sua giocata, non sai come marcarlo, né come intuirne le finte e se è in condizione diventa un fattore decisivo. Per il Napoli, l’Anguissa di questi ultimi mesi è straripante, un uomo capace di fare tutto. Ora sta diventando decisivo anche in zona gol".

Sulle società: "A livello societario, ci sono distanze anche abbastanza chiare. De Laurentiis ha sbagliato un solo anno, quello ormai alle spalle: ma ci sta, può succedere. E comunque ha subito rivisto le proprie scelte e si è affidato ad un allenatore di prestigio. La Roma è piccolina al confronto, nonostante investimenti ripetuti. Ma c’è anche la sensazione che manchi comunque una strategia definita, capace di produrre ambizioni forti. Il Napoli sa cosa vuole».