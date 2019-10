CdM - Koulibaly rientrerà in fretta dal Senegal, Ancelotti vuole i nazionali subito a Castelvolturno

Carlo Ancelotti ha bisogno di lavorare, il più possibile, per rimettere in piedi il Napoli dopo gli ultimi risultati non particolarmente esaltanti. Ecco perchè il tecnico azzurro lavorerà subito con i nazionali che rientreranno prontamente dai propri impegni. Come riporta oggi il Corriere del Mezzogiorno, "Koulibaly disputerà domani un’amichevole contro il Brasile, lunedì alla ripresa dopo il weekend libero sarà a Castel Volturno".