CdM - Lobotka vicino, ma il presidente del Celta è un osso duro: c'è un precedente 'rischioso'

Il Napoli ha fretta per Stanislav Lobotka ma la trattativa non è ancora conclusa. La richiesta è di 25 milioni di euro ma nel vortice delle indiscrezioni che filtrano in questa trattativa la sensazione è che, alzando l’offerta a 20 milioni di base fissa, magari con l’ausilio dei bonus, l’accordo possa essere raggiunto. Manca l’ok del presidente Carlos Mourino, un “osso duro” con cui non è facile negoziare. La scorsa estate il Celta rifiutò una proposta di 50 milioni di euro dal West Ham per Maxi Gomez accettando, invece, quella del Valencia che inserì la contropartita Santi Mina. Lo ha raccontato il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola.