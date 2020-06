CdM - Manolas fa progressi: fissata previsione del suo ritorno in campo

Migliorano le condizioni di Kostas Manolas che ha iniziato a correre oltre che a fare gli esercizi in palestra per recuperare dalla distrazione muscolare rimediata circa venti giorni fa. Impossibile recuperarlo per la Coppa Italia, ci sono buone speranze che sia a disposizione per Verona il 23 giugno. Lo riporta l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.