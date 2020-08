CdM - Reguilon la prima scelta, ma c'è un problema: vorrebbe giocare la Champions

La prima scelta per la corsia mancina è Sergio Reguilon, di proprietà del Real Madrid ma in prestito al Siviglia. Lo ribadisce l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, che riassume così la situazione: "Ci sono stati contatti con il suo agente Kia Joorabchian, l’ingaggio di 2,5 milioni più bonus è alla portata del Napoli. Ci sono altri ostacoli: il Real Madrid chiede tra i 20 e i 25 milioni e non sembra intenzionato ad accettare la formula del prestito con diritto di riscatto, Reguilon preferirebbe giocare la Champions League, c’è la concorrenza del Chelsea e lo stesso Siviglia potrebbe chiedere il rinnovo del prestito".