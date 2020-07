CdM, Scozzafava: "Serve un bomber, lo dicono i numeri. Non è un caso che Osimhen..."

"Le ambizioni si costruiscono attorno a un grande centravanti, e il Napoli in questo girone di ritorno (per punti fatti è secondo soltanto all’ Atalanta) ne ha acquisito ancor più consapevolezza: 27 gol in 15 partite, l’ottavo attacco della serie A". Lo scrive Monica Scozzafava nel suo editoriale per il Corriere del Mezzogiorno. "Numeri che spiegano le manovre di mercato di questa sessione, in primis la trattativa insistente per portare a casa Osimhen: 60 milioni per il gioiello del Lille. Non è un caso che i primi contatti con l’entourage del nigeriano (poi cambiato nelle ultime settimane) risalgano a tre mesi fa e l’accordo con il club francese è stato raggiunto ampiamente. Ma se dovesse saltare, la priorità di Gattuso resta il centravanti, quello che alimenta le ambizioni da vertice e può farti fare la differenza. Immobile sarebbe stato il profilo giusto (30 gol finora) ma la Lazio non ha mai dato l’impressione di aprire a una trattativa sul suo gioiello".