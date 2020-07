CdS - Bocciata l'idea play-off: ecco le date del prossimo campionato

Niente playoff, inizio della prossima stagione il 19 settembre (anziché il 12) e conclusione il 23 maggio. Sono queste le date e le caratteristiche della Serie A 2020/21, secondo gli ultimi aggiornamenti dal Corriere dello Sport. Come aveva anticipato il presidente FIGC, Gabriele Gravina, sarà impossibile ripartire il 12 settembre: alcuni club vorrebbero aspettare il 26 settembre o addirittura il 3 ottobre, ma così si andrebbe davvero troppo oltre. E così dovrebbe spuntarla il 19.

Pausa natalizia corta. E poco tempo per Mancini. Per recuperare tempo, sarà accorciata la pausa di Natale rispetto agli ultimi tempi: si dovrebbe tornare in campo il 2-3 gennaio (no all'ipotesi 27 e 30 dicembre). Ultimo capitolo sulla chiusura del campionato: lo stesso Gravina avrebbe chiesto alla Lega Calcio di finire entro il 16 maggio 2021, per dare più tempo a Roberto Mancini in vista dell'Europeo. Niente da fare, i club vogliono chiudere il 23.