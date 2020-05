CdS - Giuntoli a caccia di esterni d'attacco: piacciono due classe '96

La questione esterno d’attacco, tiene sempre banco in casa Napoli in vista delle scelte future. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, tra i nomi sul taccuino di Cristiano Giuntoli ce ne sono due tenuti sempre in grande considerazione. Si tratta di Milot Rashica, classe ’96 del Werder Brema, e Oussama Idrissi esterno sinistro sempre del ’96 che gioca in Olanda con l’Az.