Cds, l'editoriale di Zazzaroni: "CR7? Subito! Quanto pensate resterà Osimhen a Napoli?"

© foto di Lorenzo Marucci

Da 300mln di costo complessivo nei tre anni di Juve alla ricerca spasmodica e francamente imbarazzante di una via di fuga da Manchester, scrive Ivan Zazzaroni sul Corriere dello Sport in riferimento a CR7 ed alla rottura con lo United ed ai tentativi di Jorge Mendes con alcune big della Champions. L’ultima spiaggia battuta da Mendes è Napoli: "C'è chi giudica tristissimo l’epilogo della carriera del portoghese, io trovo che non ci sia nulla di triste. Attraverso Ronaldo la Juve tentò l’upgrade internazionale, che solo in parte ha ottenuto: le mancate vittorie in Europa e la pandemia hanno infatti trasformato il super colpo in un super flop più finanziario che tecnico.



Ora, se mi chiedeste se al posto di De Laurentiis - e alle condizioni del Napoli - favorirei lo scambio, risponderei sì. Subito. Quanto pensate che possa durare Osimhen in azzurro? So che questi audaci accenti finiranno fra voi in caloroso dibattito. Spero anche di tono elevato. C’è di sicuro chi dirà - ispirato da Orazio - hic et nunc , ovvero “famolo adesso, qui”; e chi, ricordando il Sessantotto, obietterà che il “tutto e subito” produsse rovine e imbecilli".