Cds: "Lukaku a corrente alternata, a volte sembra un po' isolato"

vedi letture

L'edizione odierna del Corriere dello Sport si sofferma sull'attesa per la prova al Maradona di Lukaku contro la sua ex squadra. Al momento il belga è fermo a 4 gol in campionato.

"Lukaku finora ha alternato prestazioni più convincenti ad altre decisamente meno incisive, ma oltre ad aver cominciato in ritardo la preparazione, a volte sembra anche un po’ isolato. Certo, il sistema della squadra lo individua come riferimento, come l’uomo delle sponde che apre varchi per i compagni e favorisce il gioco in verticale, ma anche Romelu ha bisogno del sostegno di Kvara, Politano e McTominay".