CdS - Mertens osservato speciale: tentazione nerazzurra, c'è stato un primo approccio

Dries Mertens sembra possa tornare titolare nella sfida di stasera contro l'Inter di Conte, al centro dell'attacco con Insigne e Callejon. Il belga - come riporta oggi Il Corriere dello Sport - è l'osservato speciale in casa nerazzurra: quella di Milano è una tentazione forte per Mertens, attirato anche dalla possibilità di giocare con il connazionale Lukaku. Un primo approccio tra le parti - si legge - ci sarebbe già stato, sulla base di un biennale a cinque mln a stagione.