CdS punge la Roma: "Tra Dzeko e Milik non c'è confronto, un errore puntare sul polacco"

Nel suo articolo per il Corriere dello Sport, il giornalista Alberto Polverosi ha dubbi sulla staffetta Dzeko-Milik per la Roma. I giallorossi ci perderebbero, tra i due non c'è confronto, e non solo per motivi fisici, col giornalista che ricorda i tanti infortuni del polacco: "Come personalità, tra i due non c'è confronto. Dzeko è uomo squadra, Milik si limita al compito, che fa bene seppur in modo discontinuo. Nella gestione del gioco non mette mai bocca. Gli basta il ruolo di esecutore, non ne cerca altri".