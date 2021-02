Che differenza tra Atalanta e Napoli: Gasp ha un solo indisponibile e una settimana per preparare la gara

Napoli e Atalanta arriveranno in maniera completamente diversa al big match in programma domenica e valevole per la prossima giornata di campionato: Gian Piero Gasperini ha un solo indisponibile e tutta la settimana a disposizione per preparare la sfida. Lo evidenzia l'edizione odierna del Corriere di Bergamo: "Tutti disponibili o quasi. Perché l’Atalanta che viaggia verso il Napoli ha un unico indisponibile, perché in gruppo non c’è Hans Hateboer: l’esterno difensivo continua a soffrire a un problema al metatarso, ieri era presente a Zingonia (lunedì no) e difficilmente sarà disponibile a breve giro di posta. Il nazionale olandese non ha ancora deciso se operarsi, quindi la sua situazione rimane in bilico e i tempi di recupero sono impossibili da quantificare".