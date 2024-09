Che solidità: la prima e unica parata di Caprile arriva dopo un'ora di gioco

Un Napoli così solido non si vedeva da una vita. Ennesimo clean sheet, ennesima prestazione difensiva gigantesca contro il Monza. E lo sottolinea anche Tuttosport: "Il Monza, dal canto proprio, non è riuscito a creare pericoli a Caprile durante tutto il primo tempo, anche perchè Djuric è rimasto troppo isolato in un attacco con Pessina sistemato sulla trequarti insieme a Maldini, mentre Bondo e Pedro Pereira provavano a dare sostegno alla prima linea.

Un proposito ambizioso, destinato a naufragare alle prime ripartenze del Napoli. La prima parata di Caprile va registrata dopo solo un’ora di gioco, su colpo di testa schiacciato del solito Djuric. Nell’ultima parte della gara il Napoli ha rallentato e il Monza ha preso campo, senza mai riuscire a creare grattacapi alla difesa partenopea".