Cheddira ora sogna il Napoli: si candida come erede di Simeone

© foto di www.imagephotoagency.it

Cheddira fa doppietta a Maradona e si candida per il ruolo che oggi è di Giovanni Simeone. L'attaccane, di proprietà del Napoli, è stato protagonista col Frosinone di una buona stagione e, secondo quanto scrive l'edizione odierna de Il Mattino, si candida come attaccante di riserva per la prossima stagione: "Cheddira non è un tipo che mette il muso. Sa aspettare il suo momento senza fare storie. Si è messo sempre a disposizione dell’allenatore e delle squadra.

E chissà se proprio questa sua caratteristica non possa rivelarsi preziosa anche in un’eventuale avventura a Napoli. Sì, perché al posto di Osimhen potrebbe arrivare un altro attaccante e Cheddira diventerebbe l’erede del Cholito Simeone. Insomma, prima scelta dopo l’attaccante titolare. Non un ruolo facilissimo, ma farsi trovare pronto a partita in corso, oppure titolare di scorta quando c’è da far riposare il titolare".