Chiesto e ottenuto il minuto di silenzio prima di Napoli-Milan: il motivo

Quella di stasera tra Napoli e Milan si preannuncia come una gara speciale, ricca di significato. Prima del fischio d'inizio, gli azzurri - si legge su Il Mattino - hanno richiesto e ottenuto un minuto di raccoglimento in memoria di Diego De Vivo, il giovane calciatore di 14 anni tragicamente scomparso mercoledì sera a causa di un malore, poco prima di un allenamento in una scuola calcio. Considerato una promessa del calcio italiano, Diego sarà ricordato con affetto.

In tribuna, molti dei suoi compagni del settore giovanile saranno presenti, rendendo la serata ancora più emozionante. Non è la prima volta che il Napoli vive un momento di intenso dolore in questa stagione: già in precedenza, la squadra aveva pianto la scomparsa di Daniele, un ragazzo di 13 anni che era diventato una mascotte per la squadra e per il suo allenatore Conte. La partita di stasera non sarà solo un confronto sportivo, ma un tributo a giovani vite spezzate, unendo tutti in un abbraccio di solidarietà.