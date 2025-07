Cinque amichevoli, due a Dimaro e tre a Castel di Sangro: tutte le avversarie

Cinque amichevoli, due a Dimaro e tre a Castel di Sangro, per immergersi nella prossima stagione che comincerà il 23 agosto alle 18.30 sul campo del Sassuolo. A fare il punto è l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "In Trentino la prima avversaria del nuovo Napoli di Conte sarà l’Arezzo, squadra di Serie C. L’appuntamento è alle 18 di martedì 22 luglio. Allo stesso orario, sabato 26, il secondo test amichevole contro il Catanzaro, formazione che ha concluso ai playoff l’ultimo campionato di Serie B. Biglietti già in vendita.

In Abruzzo, allo stadio Patini, il Napoli sarà invece atteso da tre test amichevoli internazionali con date e orari ancora da definire. Si giocherà di sicuro di pomeriggio. Paris Fc, Olympiacos e Girona, quest’ultima avversaria un classico, una piacevole abitudine: queste le rivali del Napoli che saluterà Castel di Sangro il 14 agosto. Test di livello per misurarsi col futuro".