Clamoroso, Napoli ultimo per interventi Var a favore in Serie A: la classifica

Classifica interventi Var a favore: l'ampia analisi è del quotidiano Tuttosport che stila un elenco delle squadre che nel corso del campionato hanno conquistato più punti grazie all'intervento del Var. Al primo posto c'è il Parma con addirittura 15 chiamate. Poi c'è un solco, il Cagliari è secondo a 8, l'Inter tra le big è prima al terzo posto con 7, quindi Como, Genoa, Milan e Monza a 5. Via via tutte le altre. E il Napoli? Addirittura ultimo. Appena un intervento per gli azzurri, come per la Lazio. Tre per Roma e Juventus con Atalanta, Empoli e Bologna.

