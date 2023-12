Col Cagliari per riconquistare il Maradona: il dato sugli spettatori a Fuorigrotta

Prima il doveroso omaggio alla memoria di Totonno Juliano: lutto al braccio e minuto di silenzio. Poi 90’ che assomigliano a una prova del nove

Poi 90' che assomigliano a una prova del nove, scrive il quotidiano Repubblica raccontando che a Castel Volturno sono consapevoli di aver già perso troppo tempo e la rimonta deve cominciare subito, capitalizzando nel migliore dei modi un turno sulla carta favorevole:

"Ma il Napoli s’è già scottato troppe volte durante questo grigio avvio di stagione e soprattutto allo stadio Maradona, dove l’ultimo successo degli azzurri in campionato (4-1 all’Udinese) risale al 27 settembre scorso: quasi tre mesi fa. Il Napoli deve vincere a tutti i costi per migliorare la sua classifica e cavalcare l’entusiasmo per l’approdo agli ottavi di Champions. I tifosi hanno infatti ritrovato il sorriso e la prevendita è decollata soprattutto nei giorni scorsi, grazie al successo con il Braga. Dopo le curve superiori, andate a ruba, c’è quasi il sold out anche nei Distinti e rimangono da riempire pochi posti negli altri settori. Saranno dunque almeno in 40 mila a spingere gli azzurri contro il Cagliari".