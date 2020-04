Col Covid-19 addio riscatti dei prestiti: Ounas tornerà a Napoli

Il Napoli aveva ceduto Adam Ounas al Nizza, in Francia, in prestito con diritto di riscatto, ma ora col Covid-19 e con tutte le difficoltà del caso sarà difficile credere che il calciatore verrà riscattato entro i termini fissati. Dunque probabile ritorno a Napoli per lui, autore di 4 gol in 19 partite quest'anno. L'edizione odierna del Corriere dello Sport elenca tutti i casi di calciatori che non verranno riscattati, l'unica eccezione potrebbe essere Icardi che comunque il Psg sembra intenzionato ad acquistare a titolo definitivo. Ma si tratterebbe, nel caso, di un'operazione isolata.