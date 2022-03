Con Osimhen è un Napoli travolgente: questa la media punti con Victor

L'attaccante nigeriano, con la doppietta di ieri contro l'Hellas Verona, ha prepotentemente rilanciato le quote scudetto per il Napoli

L'importanza di Victor Osimhen certificata dai numeri. L'attaccante nigeriano, con la doppietta di ieri contro l'Hellas Verona, ha prepotentemente rilanciato le quote scudetto per il Napoli in questo finale di stagione. E la Gazzetta dello Sport esalta i suoi numeri in rapporto al rendimento della squadra: complici alcuni infortuni, Osimhen ha giocato in campionato solo 19 partite.

Con lui in campo, la squadra di Spalletti ha portato a casa 43 punti, ovvero 2,26 di media a incontro. Senza Osimhen a guidare l'attacco, invece, il Napoli ha portato a casa 17 punti in 10 partite, ovvero 1,7 di media. Una differenza evidente, di 0,56 punti ogni 90'.