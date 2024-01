Con Ostigard ko è emergenza anche in difesa: scelta obbligata per Mazzarri

Non un momento facile quello che si vive in casa Napoli. Walter Mazzarri è ancora alle prese con una potente emergenza

Non un momento facile quello che si vive in casa Napoli. Walter Mazzarri è ancora alle prese con una potente emergenza, che questa volta coinvolge anche Leo Ostigard, il centrale norvegese che finisce ko per una gastroenterite. Una tegola in più per gli azzurri, come scrive il Corriere dello Sport, che devono fare i conti con una difesa obbligata e con scelte limitate in una fase cruciale di campionato.

In attacco fiducia a Raspadori, senza Osimhen

Se non bastassero le assenze per problemi fisici, in casa Napoli bisogna affrontare anche l'assenza di Victor Osimhen, partito per la coppa d'Africa. In un Napoli che fatica tremendamente a segnare l'assenza del centravanti più forte è un peso non da poco, ma Mazzarri è intenzionato a confermare Raspadori come unico riferimento centrale, ancora una volta preferito a Simeone. Poi Kvara a sinistra e Politano a destra, di rientro dopo la squalifica.