Conceiçao sta per sfumare: c'è un ostacolo insormontabile e il suo gioco non convince

Sergio Conceiçao piace ad Aurelio De Laurentiis e sarebbe un serio candidato per la panchina del Napoli se non fosse per alcuni ostacoli che suggeriscono di cominciare a pensare ad un piano-B. Come riportato dal Corriere dello Sport, il primo e quasi insormontabile è quello relativo alla clausola: servono 10 milioni di euro per liberarlo dal Porto. Non è tutto però perché anche il suo modo di giocare, più classico e conservativo, invita a riflettere, a temporeggiare e a interrogarsi sulle cose.