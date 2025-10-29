McTominay spegne i rumors inglesi sul ritorno in Premier: "Sto bene a Napoli!"
TuttoNapoli.net
Scott McTominay sta bene al Napoli e non ha alcuna intenzione di andare via. Nei giorni scorsi alcuni tabloid inglesi avevano parlato della "voglia del giocatore di tornare in Premier League" con qualche club già interessato, ma questa mattina attraverso 'Sky Sports' il giocatore ha fatto sapere che a Napoli si trova benissimo e non ha alcuna intenzione di andare via.
D'altronde c'erano davvero pochi dubbi: McT è stato il grande protagonista dello scudetto vinto e si è divertito tanto nell'annata tricolore, la sua prima in Italia. Lo scozzese ha ponderato bene il suo addio dopo una vita allo United e ha scelto convinto Napoli, dove si sente a casa, dove è un idolo per i tifosi e un riferimento per Conte e per i compagni.
Pubblicità
In primo piano
Da 0 a 10: il disperato appello da casa Anguissa, il labiale scioccante di Conte, la clamorosa smentita di Vanja e quel maledetto presentimento
Copertina Rileggi liveConte in conferenza: "De Bruyne out è un vantaggio? Chi l'ha detto è da Oscar! Rigore? Non siamo scemi..." di Davide Baratto
Le più lette
3 Da 0 a 10: il disperato appello da casa Anguissa, il labiale scioccante di Conte, la clamorosa smentita di Vanja e quel maledetto presentimento
4 L'editoriale di Chiariello: "Vinta gara sporca, ma non ditelo a Conte. Spalletti? Prenda esempio..."
Prossima partita
01 nov 2025 18:00
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Napoli
|Como
In primo piano
Da 0 a 10: il disperato appello da casa Anguissa, il labiale scioccante di Conte, la clamorosa smentita di Vanja e quel maledetto presentimento
Arturo MinerviniDa 0 a 10: Conte asfalta Marotta con una frase, il gesto shock di Lautaro, l’hashtag della vergogna e il Capitone telecomandato
Antonio NotoRileggi liveConte in conferenza: “Battuti i più forti d’Italia! Non dimenticate gli infortuni! Neres grande mossa, no?”
Davide D'AlessioRileggi liveNapoli-Inter 3-1 (34' De Bruyne, 55' McTominay, 60' Calhanoglu, 66' Anguissa): gli azzurri tornano in vetta
Arturo MinerviniDa 0 alla peggiore umiliazione dell’era ADL: la dichiarazione shock, l’incredibile accusa di Conte e l’agghiacciante confessione di Lang
Antonio NotoRileggi liveConte in conferenza: “Ve lo dissi sarà difficile! Complicato inserire così tanti acquisti. I napoletani non devono essere presi per il c**o"
Podcast TN
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com