McTominay spegne i rumors inglesi sul ritorno in Premier: "Sto bene a Napoli!"

Scott McTominay sta bene al Napoli e non ha alcuna intenzione di andare via. Nei giorni scorsi alcuni tabloid inglesi avevano parlato della "voglia del giocatore di tornare in Premier League" con qualche club già interessato, ma questa mattina attraverso 'Sky Sports' il giocatore ha fatto sapere che a Napoli si trova benissimo e non ha alcuna intenzione di andare via.

D'altronde c'erano davvero pochi dubbi: McT è stato il grande protagonista dello scudetto vinto e si è divertito tanto nell'annata tricolore, la sua prima in Italia. Lo scozzese ha ponderato bene il suo addio dopo una vita allo United e ha scelto convinto Napoli, dove si sente a casa, dove è un idolo per i tifosi e un riferimento per Conte e per i compagni.