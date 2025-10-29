Lukaku al rientro in Italia, tutto confermato: già sabato sarà al Maradona
TuttoNapoli.net
Il Napoli perderà De Bruyne per diversi mesi ma ritrova Lukaku, pronto al rientro in Italia prima del ritorno in campo per cui ci vorrà ancora del tempo. Ne scrive il quotidiano Repubblica oggi in edicola. "Romelu Lukaku ha appena concluso la sua convalescenza ed è atteso nelle prossime ore in città. Il bomber dovrebbe assistere alla sfida di sabato pomeriggio (ore 18) al Maradona contro il Como dalla tribuna. Poi riprenderà con cautela gli allenamenti a Castel Volturno. Il suo primo obiettivo è convincere Conte a inserirlo nella lista Uefa per la Champions. Proprio al posto lasciato purtroppo libero dal fraterno amico KDB".
Pubblicità
Rassegna Stampa
Copertina Rileggi liveConte in conferenza: "De Bruyne out è un vantaggio? Chi l'ha detto è da Oscar! Rigore? Non siamo scemi..." di Davide Baratto
Le più lette
3 Da 0 a 10: il disperato appello da casa Anguissa, il labiale scioccante di Conte, la clamorosa smentita di Vanja e quel maledetto presentimento
4 L'editoriale di Chiariello: "Vinta gara sporca, ma non ditelo a Conte. Spalletti? Prenda esempio..."
Prossima partita
01 nov 2025 18:00
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Napoli
|Como
In primo piano
Da 0 a 10: il disperato appello da casa Anguissa, il labiale scioccante di Conte, la clamorosa smentita di Vanja e quel maledetto presentimento
Arturo MinerviniDa 0 a 10: Conte asfalta Marotta con una frase, il gesto shock di Lautaro, l’hashtag della vergogna e il Capitone telecomandato
Antonio NotoRileggi liveConte in conferenza: “Battuti i più forti d’Italia! Non dimenticate gli infortuni! Neres grande mossa, no?”
Davide D'AlessioRileggi liveNapoli-Inter 3-1 (34' De Bruyne, 55' McTominay, 60' Calhanoglu, 66' Anguissa): gli azzurri tornano in vetta
Arturo MinerviniDa 0 alla peggiore umiliazione dell’era ADL: la dichiarazione shock, l’incredibile accusa di Conte e l’agghiacciante confessione di Lang
Antonio NotoRileggi liveConte in conferenza: “Ve lo dissi sarà difficile! Complicato inserire così tanti acquisti. I napoletani non devono essere presi per il c**o"
Podcast TN
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com