Lukaku al rientro in Italia, tutto confermato: già sabato sarà al Maradona

Il Napoli perderà De Bruyne per diversi mesi ma ritrova Lukaku, pronto al rientro in Italia prima del ritorno in campo per cui ci vorrà ancora del tempo. Ne scrive il quotidiano Repubblica oggi in edicola. "Romelu Lukaku ha appena concluso la sua convalescenza ed è atteso nelle prossime ore in città. Il bomber dovrebbe assistere alla sfida di sabato pomeriggio (ore 18) al Maradona contro il Como dalla tribuna. Poi riprenderà con cautela gli allenamenti a Castel Volturno. Il suo primo obiettivo è convincere Conte a inserirlo nella lista Uefa per la Champions. Proprio al posto lasciato purtroppo libero dal fraterno amico KDB".