Gazzetta su Anguissa: "Conte dovrà inventarsi magie quando lo perderà"

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport esalta Anguissa per l'ennesima rete contro il Lecce e per un'altra partita conclusa con la palma di Mvp del match da parte della Lega Serie A. Si parla di come il Napoli stia dominando con lui in campo. Ora, però, qualcuno già pensa a quando non ci sarà: "Almeno fino a dicembre, quando sarà la Coppa d'Africa a metterci lo zampino. Conte perderà Anguissa per almeno un mese e dovrà inventarsi qualche magia per andare oltre questa assenza. Ora, però, giusto godersi il momento. E questo Anguissa. Blindarlo, adesso, diventa una priorità per il futuro".