Lang promosso dai quotidiani: "Ha fame di calcio, qualche buona giocata"

Buona la prima da titolare per Noa Lang, peccato duri appena un tempo dopo l'infortunio. Voti alti in pagella e olandese comunque promosso dai quotidiani.

Voto 6,5 per il Corriere dello Sport

"Ha una fame che non ci vede, voglia di calcio che esprime in ottimi spunti offensivi e in un grande sacrificio senza palla e in pressione. Finché resta in campo è il migliore del Napoli, ma è costretto a uscire dopo un colpo alla gamba destra. Che jella".

Voto 6 per La Gazzetta dello Sport

"Titolare come sperava, ha iniziativa anche se non sempre è intraprendente. Prende una ginocchiata, resiste, poi esce".

Voto 6 per Tuttonapoli

"Prima occasione da titolare per l’olandese che ci mette un pochino per entrare in partita. Alla mezz’ora una bella palla per Elmas. Stava prendendo fiducia, ma si fa male ed esce a inizio ripresa".