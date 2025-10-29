Infortunio Noa Lang: l'annuncio di Conte a fine partita

Noa Lang è partito ieri da titolare per la prima volta in stagione contro il Lecce, ma la sua gara è durata di fatto un tempo solo. E' uscito infatti per infortunio a inizio ripresa. E' stato lui a chiede il cambio dopo un intervento in scivolata in copertura. Antonio Conte ieri a Dazn a fine partita aveva detto: "Lang ha avuto due colpi sullo stesso punto, penso sia un indurimento del muscolo. Non è una rottura".

Pochi minuti dopo, in conferenza stampa, l'allenatore del Napoli ha aggiunto: "Lang ha fatto una discreta partita, può fare ancora di più. E' uscito per un doppio colpo sul quadricipite. Speriamo non sia niente di particolare". Insomma, non dovrebbe trattarsi di nulla di grave per l'attaccante olandese che ora spera di ritrovare quanto prima una maglia da titolare e di avere sempre più spazio.