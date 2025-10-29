Milinkovic-Savic show, torna para-rigori: i quotidiani lo esaltano

Oggi alle 10:10Rassegna Stampa
di Fabio Tarantino

Milinkovic-Savic protagonista come Anguissa a Lecce. Para un rigore e blinda la porta del Napoli. Voti alti per lui in pagella.

Voto 7,5 per il Corriere dello Sport
"Uno dei due eroi della serata: para il rigore di Camarda e dona nuova linfa alla squadra. E tanto basta".

Voto 7,5 per La Gazzetta dello Sport
"Divide con Anguissa l'impatto decisivo con il rigore parato da enorme specialista a Camarda".

Voto 7,5 per Tuttonapoli
"Praticamente inoperoso, fino al calcio rigore su cui è bravissimo. Una parata dal peso specifico enorme nello sviluppo della partita".