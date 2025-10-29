Spalletti vuole rifare il Napoli? Cds: "Yildiz il nuovo Kvara e Vlahovic alla Osimhen"
Juventus come il Napoli. Ovvero col 4-3-3. Questa la prima idea possibile di Luciano Spalletti, pronto a sedersi sulla panchina bianconera dopo l'esonero di Tudor.
Secondo il Corriere dello Sport, infatti, il tecnico sta pensando al ritorno al passato. "Primo bivio: 4-3-3 o 4-2-3-1? Due facce della stessa medaglia nella carriera di Luciano Spalletti, che ha costruito la sua fama sul secondo – in particolare con la Roma anti Mourinho intorno agli anni dieci – ma che ha vinto lo scudetto con il Napoli, il suo trofeo più importante, basandosi solamente sul primo". In tal senso idee chiare su chi saranno i riferimenti offensivi: "Yildiz dovrà ricalcare le gesta di Kvara, Vlahovic di Osimhen", si legge. Per una Juve targata Napoli con Spalletti in panchina.
