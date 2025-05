Conte a caccia della sua prima stella: può superare Trapattoni e Capello

Antonio Conte è a caccia della sua prima stella: a Napoli potrebbe vincere il suo decimo scudetto. Lo ricorda l'edizione odierna del Corriere dello Sport: . "Conte può vincere a Napoli il suo quinto scudetto da allenatore in Serie A, il decimo della sua carriera italiana ricordando anche dei trionfi da giocatore della Juventus. Al momento è a nove in totale come Trapattoni (7 da allenatore e 2 da giocatore) e Capello (5 e 4).

Il titolo vorrebbe anche dire raggiungere proprio Capello e Lippi a quota cinque scudetti da allenatori nella speciale classifica che vede, oltre al Trap in vetta, Allegri secondo a 6. Traguardi di grande prestigio con punte di vanto: Conte, infatti, potrebbe diventare il primo allenatore a vincere il campionato italiano con tre squadre diverse (Juve, Inter, Napoli) dal 1929/30 a oggi, ovvero da quando la Serie A ha previsto la formula che ancora oggi resiste, quella a girone unico.