Caccia all’attaccante: due i profili per la prossima stagione

vedi letture

A tal proposito l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport individua due profili che piacciono al club.

Il Napoli è alla ricerca di un nuovo attaccante in vista della prossima stagione. Con l'obiettivo di rinforzare il reparto offensivo, la dirigenza azzurra sta valutando diversi profili per affiancare o sostituire gli attuali interpreti in avanti. A tal proposito l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport individua due profili che piacciono al club.

Nella lista degli attaccanti monitorati dal direttore sportivo del club azzurro Giovanni Manna c'è Ange Yoan-Bonny del Parma. Anche Hojlund del Manchester United è molto attenzionato dagli azzurri. Se i Red Devils dovessero inserire nella lista dei partenti, spiega la rosea, il Napoli si farà trovare pronto.