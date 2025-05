Repubblica smentisce i rumors: "Niente incontro Conte-ADL, patron parlerà solo con Manfredi"

Non ci sarà nessun incontro tra Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis nei prossimi giorni: la testa è proiettata solo al campo. Questo è quanto scrive Repubblica sulle voci di un possibile incontro tra il tecnico e il patron in prossimità della sfida al Genoa, in programma domenica sera allo stadio Maradona.

Ormai manca poco al traguardo e nel bunker di Castel Volturno c’è spazio solo per un’ossessione: la conquista dello scudetto. Il futuro può attendere al suo ritorno in città Aurelio De Laurentiis incontrerà soltanto il sindaco Gaetano Manfredi, per la questione stadio. Non il tecnico. Squadra e tifosi pensano esclusivamente al Genoa: domenica sera il Maradona dovrà essere una bolgia.