Premio Scudetto, Il Mattino: "Di Lorenzo ne parlerà con ADL a fine stagione"

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de Il Mattino, il presidente Aurelio De Laurentiis non avrebbe previsto alcun "premio scudetto" collettivo, anche alla luce del risultato inaspettato per cui il Napoli sta lottando a questo punto stagione. Tuttavia, i giocatori potrebbero avanzare alla società una richiesta di bonus economico per celebrare l’eventuale vittoria del titolo, ma solo al termine del campionato.

La squadra, con il capitano Giovanni Di Lorenzo in prima linea, ha infatti deciso di rinviare ogni confronto con il presidente in merito a eventuali premi a fine stagione. Al momento, non se ne discute, fatta eccezione per quanto già previsto nei singoli contratti.