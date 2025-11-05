Conte cita medici e fisioterapisti, Cdm replica: “Poi siamo noi il fuoco amico…”

vedi letture

“No, bisogna crescere tutti insieme. Bisogna crescere in tutta la gestione, anche della problematica del recupero. Quando giochi ogni due o tre giorni cambia totalmente l'aspetto gestionale, recupero, fisioterapico, medico, perché poi un semplice affaticamento ti fa stoppare per una o due partite. Noi da questo punto di vista dobbiamo crescere tutti insieme, fare esperienza, perché bisogna crescere tutti, dobbiamo crescere da un punto di vista di campo e di extracampo”.

Così Antonio Conte, ieri, in conferenza stampa. A commentare queste parole, quelle del tecnico che giustificava il pari contro l'Eintracht al Maradona in Champions, il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola: "Se diciamo che c'è un accenno agli infortuni e qualcosa che non funziona ci dicono che facciamo fuoco amico. Ma Conte queste parole le ha dette e fanno pendant con una brutta partita".