Hojlund bocciato, quanti 5 in pagella! Quotidiani sicuri: "Deve ritrovarsi"
Pochi dubbi sul giudizio di Hojlund: tutti 5 in pagella sui quotidiani per l'attaccante danese che ieri non ha sfondato e ha giocato male con poche chance e quelle avute anche fallite. Non vive un buon momento di forma l'ex United che forse paga anche l'assenza di De Bruyne.
Voto 5 per La Gazzetta dello Sport
"Cercasi disperatamente la forma migliore, perché il Napoli ha bisogno di lui. Una occasine in avvio, ma è poco freddo".
Voto 5 per il Corriere dello Sport
"Stavolta in Europa, dove si esalta, non si ripete. Ha sui piedi una buona chance a inizio partita, ma calcia su Zetterer. Timido anche nel finale. Koch lo segue come un’ombra".
Voto 5 per Tuttonapoli
"Pochi spazi, prova a giocare sulla linea. Si fa trovare più di una volta in ritardo su palloni interessanti messi a centro area. Difende poco il pallone".
