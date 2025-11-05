Hojlund bocciato, quanti 5 in pagella! Quotidiani sicuri: "Deve ritrovarsi"

vedi letture

Pochi dubbi sul giudizio di Hojlund: tutti 5 in pagella sui quotidiani per l'attaccante danese che ieri non ha sfondato e ha giocato male con poche chance e quelle avute anche fallite. Non vive un buon momento di forma l'ex United che forse paga anche l'assenza di De Bruyne.

Voto 5 per La Gazzetta dello Sport

"Cercasi disperatamente la forma migliore, perché il Napoli ha bisogno di lui. Una occasine in avvio, ma è poco freddo".

Voto 5 per il Corriere dello Sport

"Stavolta in Europa, dove si esalta, non si ripete. Ha sui piedi una buona chance a inizio partita, ma calcia su Zetterer. Timido anche nel finale. Koch lo segue come un’ombra".

Voto 5 per Tuttonapoli

"Pochi spazi, prova a giocare sulla linea. Si fa trovare più di una volta in ritardo su palloni interessanti messi a centro area. Difende poco il pallone".