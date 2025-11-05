Gutierrez tra i migliori, voti alti nelle pagelle: "Che qualità nei cross! In crescita"
Miguel Gutierrez cresce alla distanza e dimostra di avere qualità da poter sfruttare anche in campionato. Voti alti in pagella per il laterale sinistro autore di un'ottima prova in Champions. E i voti sui quotidiani sono alti.
Voto 6,5 per La Gazzetta dello Sport
"Un'altra bella prova, segnale inequivocabile che sta davvero crescendo. Copre bene e spinge con un piede molto educato".
Voto 6,5 per il Corriere dello Sport
"Pronti-via e confeziona subito un assist al bacio non sfruttato. Va d’anticipo e anche di suola, quando può. Grande qualità nei cross".
Voto 6,5 per Tuttonapoli
"Subito pimpante con un gran pallone che Anguissa spreca. Mostra grande tecnica ed intraprendenza quando deve attaccare l’area avversaria".
